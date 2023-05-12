貿聯-KY今年第1季合併營收為127.01億元，較去年同期以新臺幣計增加9%，歸屬於母公司業主淨利為6.27億元，較去年同期以新臺幣計增加12%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.01元，今年首季毛利率為25.48%，則為5年來首季新高。

就各產品來看，在工業應用方面，貿聯-KY表示，工廠自動化業務表現仍然強勁，但資本設備仍然疲弱，能源有明顯的季增長，醫療則維持穩定；在資訊數據部分，周邊設備和高效能運算持續疲軟，但跡象顯示可能已接近底部，AI的需求驅動高效能運算復甦；在車用方面，電動車業務出貨量下降的主要原因是一些客戶放慢了生產速度，但其他客戶則繼續大幅增長，至於電器業務因景氣大環境疲軟，客戶繼續消化庫存，但跡象顯示已接近底部。

貿聯-KY自結4月合併營收為43.08億元，年減0.04%，累計前4月合併營收為169.73億元，年增6.38%，貿聯-KY表示，歐美客戶訂單已見回流，包括電器產品等需求增溫，預估第2季可望較第1季高個位數成長，全年營運有望逐季成長。

貿聯-KY於2023年4月在臺灣證券交易所揭曉的第九屆公司治理評鑑名列前 5%，與「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司排名前10% 級距，再度榮獲此兩項排名最優等級，再次展現貿聯長期重視董事會治理與運作、完善資訊透明、維護股東權益、落實永續發展的決心與實績。