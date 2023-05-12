【全程字幕】綠議員要求跟黑道「喬」槍擊案 侯友宜爆氣狂嗆：誰敢開槍我就抓誰 @ChinaTimes

民進黨議員張錦豪昨(11)日穿防彈衣質詢新北市長侯友宜時，酸侯很會「喬」選舉，可否跟黑道喬一下？侯聽完後怒嗆，從警以來跟黑道勢不兩立「請不要汙衊我」，知道黑道是誰就要消滅，「要喬什麼喬？」對此，資深媒體人韋安大讚侯友宜並直言民進黨踢到一塊大鐵板。

民進黨議員昨集體穿防彈衣質詢，於市議會質詢侯友宜近期發生的多起槍擊案。張錦豪酸侯友宜很會「喬」選舉，可否跟黑道喬一下？侯聽完後怒嗆，從警以來跟黑道勢不兩立「請不要汙衊我」，知道黑道是誰就要消滅，「要喬什麼喬？」他也喊話議員「不用穿防彈衣上議會」，他一定會保護市民。

侯友宜表示，黑道就是要消滅，黑道知道就辦，怎麼可能還拜託黑道你麥來，「議員怎麼會是這態度，你嘛卡拜託」，侯強調「面對黑道只有一個原則壓制再壓制，不放過」。

對此，韋安今(12)日在臉書直言「侯友宜火大了！」並直言民進黨議員踢到一塊大鐵板，被侯友宜修理的很慘。網友則紛紛表示「污衊是民進黨的專長」、「民進黨想轉移焦點」，也有人認為將來恐有各式各樣的抹黑會出現。