蔡英文總統昨（11）日視導首梯女性後備軍人教召，她在臉書更是提到「未來會有更多女性士官兵，加入教召的訓練」 ，並高喊守護國家，不分性別！對此，大量網友到她的臉書留言怒轟，稱「總統真的很認真在讓大家準備上戰場！」、「難怪人家說妳是戰爭的推子手，不願意溝通就只知道把我們往戰場上推」。

蔡英文指出，現在的教召以「實兵實裝」的方式，模擬防衛作戰中的各種狀況。國軍的原則是「就地動員，就地作戰」，讓每一位參加教召的人，都有能力守護自己的家園。她還提到，來到桃園市後備旅第二營，看了召員們使用 雷指器的射擊預習，以及步槍的實彈射擊和彈著分析。

視導首批女後備軍人教召，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝，中時資料照）

對於這次還有14位女性退伍士官兵，自願參加教召訓練。蔡英文強調，她們的操課訓練、服裝、相關配備，都跟男性召員相同，這也是第一次有女性後備軍人參加教召。她們有人特地向公司請假來報到，有人暫時離開孩子身邊，想要以實際的行動，為保護國家盡一分心力。女性士官兵的加入，可以增強後備軍人的戰力，更強化了後勤體系。

視導首批女後備軍人教召 總統：原則是就地動員 就地作戰。(曾薏蘋攝，中時資料照)

蔡英文最後聲稱，她也請國防部，藉由這次女性士官兵參訓的經驗，檢討、調整相關配套措施。未來，「會有更多女性士官兵，加入教召的訓練。」

對於蔡英文此次視導後備軍人教召，網友紛紛留言怒批，「如果妳不去挑釁對岸，我們現在就是安居樂業！根本不要考慮這些」、「以前有大少爺兵，現在有大小姐兵」、「美國爸爸什麼時候交貨？不會等戰爭結束了才到貨吧」、「一步步把台灣推向戰爭的邊緣」。

視導首批女後備軍人教召 總統：原則是就地動員 就地作戰。（曾薏蘋攝，中時資料照）

但也部分網友感念國軍的辛勞，加油打氣「感謝肯為守護台灣的全國三軍弟兄姐妹。台灣加油！」、「不分性別，有國才有家保衛疆土人人有責。辛苦三軍弟兄姐妹們，有你們真好國強民安」、「台灣加油！自己國家自己保護，感謝，這群女兵來教召」、「感謝大小姐，辛苦了！」