杜姓男子與17歲女網友多次約砲，還拍下性愛影片留念，之後不滿對方在IG上PO他照片抹黑他，一氣之下，為求報復，竟將2人口交及性交影片，以1000元台幣「佛心價」賣給其他男網友，事後影片在色情網站瘋傳，女網友憤而提告。台北地檢署依《兒少性剝削防制條例》、《刑法》妨害秘密罪起訴杜男。

起訴指出，杜男2020年12月透過交友軟體認識17歲女網友，即於2021年1月7日至2月18日將少女帶往北市萬華某摩鐵等處，陸續發生5次性關係，杜男並拍下2人的性愛影片自娛。

2021年3月14日，杜男再約砲當時年齡剛滿18歲的女網友，同樣拍攝性愛影片。

但去年初，杜男與女網友爭吵，不滿女網友於IG限時動態上放他照片，並抹黑其名譽，一氣之下，將他2021年3月14日拍攝的性愛片，於去年1月以1000元低廉價格賣給男網友「CHI CHI」。

不久，杜男與女網友性愛片就在網路上流傳，女網友經友人告知，才知先前與杜男的性愛片遭人散布，報警提告。

檢察官認為，杜男與當時未滿18歲的女網友合意性交並拍攝不雅影片，觸犯《兒少性剝削防制條例》，另杜男在女網友18歲後拍攝不雅影片，則涉犯《刑法》妨害秘密罪，依法起訴。