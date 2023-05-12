大魯閣自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒及商場經營，也於109年透過轉投資「和宸國際開發公司」並持股18.75%，參與開發雙北的都市更新項目，經過團隊鍥而不捨的努力，111年底成功整合台北市南港區南港段的40筆土地，進行都更，該案的「都更畫定」已於112年3月通過，將於113年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計115年申請建照，並在取得建照後開工。

大魯閣表示，「和宸國際開發」主要股東除了大魯閣之外還有知名服裝品牌夏姿，「和宸國際開發」經過多方評估，已於日前與「忠泰建設」完成簽約，合作開發本案，總開發量體約3萬8千坪，由於該基地屬於策略型工業區，可作為企業總部及科技與生技產業商辦，面積合計5891坪，鄰近南港軟體園區，距離僅350公尺，距南港高鐵站約500公尺，將規畫為企業總部及頂級科技與生技產業商辦大樓產品。

大魯閣第1季合併營業收入為3.1億元，營業毛利為1.32億元，營業淨利為2175萬元，歸屬於母公司業主淨利為1476萬元，每股盈餘為0.17元。