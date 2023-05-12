偉訓第1季合併營收18.56億元，季增13.2%，年增18.3%，合併毛利率為21.2%，母公司業主稅後盈餘為9534萬元，年增30.26%，每股盈餘為0.86元。

偉訓表示，公司持續推動營運及獲利表現穩定成長，本季營運表現主要受惠於電競市場需求提升，且因應Nvidia 4070/4060顯示卡第2季上市，偉訓電競電源訂單能見度已經看到第3季。

在電腦機殼方面，偉訓近期得到美國PC tier1大廠青睞並獲得高階電腦系統三個大案，偉訓負責機殼設計及協助系統整合規劃，將於2024年開始量產，機殼營運表現將會有兩位數的成長。

偉訓表示，公司有30多年生產機箱經驗累積數百項專利，在高階電腦機殼設計及技術是業界第一，偉訓產出的機殼常獲得Amazon銷售平台Best Sellers的殊榮，在雲端機櫃方面，在經歷2022年底~2023年第1季庫存調整後，第2季市場需求逐漸提升，預期下半年拉貨力道更為強勁，2023年雲端機櫃營運將有大幅成長。

2023台北國際電腦展（COMPUTEX）將於月底開展，偉訓自有電競產品品牌COUGAR也將參展，為拓展海外商機，COUGAR將推出多款全新產品，包括符合新顯示卡需求的ATX3.0金牌電源、全新設計PC機殼、水冷散熱器等；此外，電競椅系列也將有全新產品亮相，憑藉獨特外觀與優異人體工學，COUGAR今年更與Riot Games合作，是VCT EMEA（Valorant Champions Tour EMEA特戰英豪冠軍巡迴賽EMEA賽區）官方指定電競椅品牌，有望為營運增添新動能。