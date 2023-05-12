歐洲市場逐漸復甦，東台精機第1季合併營收為17.35億元，較去年同期微幅增加4%，單季營業利益651萬元，受到利率持續攀升侵蝕獲利，稅後淨損為618萬元，每股淨損0.02元。

東台精機4月合併營收為4.36億元，年減11.9%，累計1到4月合併營收21.72億元，較去年同期增加1%。

就產品別來看，汽機車產業約占營收46%，航太業約占8%；若依市場區分，台灣大陸地區約占43%，歐美地區約占37%，亞洲其他地區則約占20%。

目前東台精密在手訂單累計約53億元。

在集團發展上，東台集團法國子公司PCI SCEMM投資併購Cerimatec，提供自動化與智慧製造相關的軟硬體商品等整合型解決方案。期待透過其加入，提升東台集團在歐洲汽車整廠輸出的能量與並延伸拓展客群至雷諾等相關一級供應商(Tier 1)，幫助PCI與東台集團成員增加歐洲地區客戶產品深度，而其醫療、航太領域發展，也近一步擴增集團產業多元化應用。