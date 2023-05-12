聯強第一季營收886億元，年減12.20%、季減21.03%，創下八個季度新低，主要是受到消費類產品市場需求大幅走緩的影響，商用加值業務小增、半導體業務小幅衰退、通訊年減12%、資訊消費大減3成，其中若PC、NB衰退扣除，商用加值有11%成長；通訊年減12%，主要來自於印尼齋戒月衰退61%，而香港受三星有大幅成長狀況；半導體表現不遜色，主要是近年推動供應鏈生態圈贏得客戶支持。單季營收半導體比重達36%，商用加值、資訊消費各占30%，通訊4%。

聯強區域別季營收趨勢，大陸地區第一季整體減少21%，大陸從前幾年3-4成貢獻度下滑至23%，主要受到疫情解封後市場復甦緩慢，尤其是消費性產品，家用市場高達40%以上衰退，而商用則有7%成長。紐澳地區第一季下滑20%，受到PC、NB衰退因素。台灣地區衰退12%，衰退同樣來自家用減20%。印尼市場下跌23%，受到齋戒月與去年時間差異，消費性產品低迷尤其手機衰退幅度達61%。香港市場則持平，主要來自於商用市場成長21%、手機成長28%，然消費性下滑24%、半導體減3%。

聯強受惠商用加值業務比重提高，聯強第一季毛利率來到4.83%，不畏業績衰退，創下15年來單季歷史次高；營業費用包括提列1.2億元呆帳準備金、薪資提升、疫情解封後的各項交際支出、利息費用；營業利益則受到通膨推升營運費用的影響，年減1成至20.7億元；稅前淨利因升息大幅拉高利息支出，以及海外合資事業收益停止認列美國部分，下滑至24.0億元，年減26%；稅後淨利17.3億元，每股盈餘1.04元，年減32%，創下14個季度新低水位。

在庫存去化方面，聯強庫存水位持續下降，初步結算三月底庫存金額456億元，較去年底減少兩成，更較去年第三季底640億元高峰大幅下降三成，回到2021第三四季水準，4月底初步預估至440億元左右。聯強將持續精準管控庫存，發揮營運最大效益。

聯強4月營收年對年衰退，主因仍是消費性市場大幅衰退，而商用、半導體市場相對穩健。展望後續，按先前預估，第一季谷底，隨後逐季逐步回穩正成長，但受到市場復甦比預期緩慢，狀況不如預期，第二季恐仍是較辛苦的季度，整個市場回溫所需時間恐再拉長。不過第一季毛利率亮眼，後續毛利可望維持較佳狀態，今年毛利率可望維持去年的4.2%水準。而第一季利息費用增加，聯強也預估，利息費用預估已來到高點，公司管控資出，後續可望維持並不至於大幅增加。

聯強四大業務後續表現預估，今年商用可望維持微幅成長，半導體也維持有望，家用則恐有大幅衰退；而通訊雖然前4月狀況不甚理想，主因為印度齋戒月，不過港台兩地仍成長表現，狀況並非不佳，下半年表現回升可期，今年度亦有機會維持水準。

聯強區域別表現分析，大陸地區，商用市場首季還有7%成長，後續大陸政府機關持續挹注下，商用仍有機會持續看好；但家用有大幅43%衰退，在原先預估疫情解封預估利多下，目前以相對保守和緩看待，復甦力道緩慢，仍待時機成熟，但不看淡大陸消費性市場後續龐大復甦力道。今年印度市場表現可望比其他市場佳，但整個泰國、越南恐受到經濟衝擊較大，兩國市場消費市場大過商用市場，以致影響較大，對今年展望較擔憂。