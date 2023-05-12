Shaq and Charles Barkley can’t stop laughing at Anthony Davis for leaving game in a wheel chair with a head injury pic.twitter.com/yQhWmcbxCE — Gifdsports (@gifdsports) May 11, 2023

湖人最擔心的事情還是發生了，不但輸掉與勇士系列賽的G5，將背負壓力回到主場，主力長人「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）頭部還出現受傷狀況，不得不提前退場，針對外界傳出一眉哥詐傷言論，「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）則在自己的Podcast予以反駁。

末節湖人一次投籃不進後，安東尼戴維斯希望搶下進攻籃板，卻遭勇士中鋒盧尼（Kevon Looney）的手肘擊中太陽穴附近，安東尼戴維斯只能留在前場無法回防，回到板凳席後甚至抬起頭都覺得很困難，之後一眉哥被工作人員用輪椅送回休息室，本場也沒有回歸。

TNT球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）在一眉哥傳出坐輪椅的消息之後，一度放聲大笑長達1分鐘之久，儘管2人皆否認自己在嘲笑一眉哥，仍受大批網友強力批評，連對手勇士悍將卓雷蒙格林（Draymond Green）都替一眉哥打抱不平，「頭部只要遭受一次小撞擊，就足以改變生活中的一切，無論是什麼運動，只要上場都是冒著生命危險，因為一次受傷就可以讓一切變了調。」

好消息是，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）今（12日）對於一眉哥的傷勢狀況作出更新，認為他高機率能夠出征G6，「我們的醫務人員告訴我，一眉哥接受檢查後沒有太大問題，也不在腦震盪保護協議中，這真是天大的好消息。」