裕隆(2201)公布首季財報，第一季營業收入190.52億元，年增0.07%；營業毛利69.39億元，年增6.08%；營業利益23.71億元，年減3.38%。本期淨利21.93億元，年減27.93%；歸屬於母公司業主淨利12.00億元，年減42.06%，基本每股盈餘1.23元，甩開連3季虧損窘境。裕隆集團表示，新安東京海上產險防疫險已於2023年2月中旬全數到期，防疫險事件乃一次性影響，加上本業獲利穩定成長，今年營運可望回歸正常水準。

中華(2204)公布首季財報，第一季營業收入90.76億元，年增25.36%；營業毛利14.90億元，年增18.83%；營業利益6.80億元，年增22.05%。本期淨利15.97億元，年增16.90%；歸屬於母公司業主淨利14.80億元，年增12.80%，基本每股盈餘2.71元，同樣止步連3季虧。

裕融(9941)在本業汽車金融的乘用車與中古車分期融資服務穩定獲利成長，2023年第一季合併營收、獲利雙創歷史新高。

裕隆、中華、裕融增資新安東京海上產物保險(股)公司，交易數量2億2351萬7191股、不超過2.89億股、8168萬6016股，每單位價格新台幣10元，交易總金額新台幣22億3517萬1910元、不超過28.9億元、8億1686萬160元。

裕隆、中華、裕融迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)，累積持有證券數量4億6667萬496股、5億9363萬356股、1億5048萬7966股，金額新台幣49億4356萬5760元、100億740萬3580元、15億487萬9660元，持股比例達18.63%、24.04%、6.81%。

股東增資以提升新安東京資本適足率(RBC)至200%，以符合法定標準。上述三家公司表示，因應轉投資公司新安東京海上產險於112年4月董事會通過增資新台幣120億元，董事會同步通過，對新安東京海上產險增資，用以強化新安東京海上產險資本結構，確保對全體保戶的承諾。

而裕隆改善華創車電技術中心(股)公司財務結構，也增資重要子公司華創車電，交易數量6億5999萬9994股，每單位價格新台幣10元，交易總金額新台幣65億9999萬9940元，將於112年6月20日至25日期間付款。迄目前為止，累積持有本交易證券，含本次交易累積持有證券數量20億7360萬101股，金額新台幣177億6985萬元，持股比例達99.99%。

金雞母的裕日車(2227)受大陸車市頹勢，轉投資東風日產獲利貢獻大減，裕日車第一季營收70.79億元，年減8.81%；營業毛利8.51億元，年減9.43%；營業利益1.44億元，年增22.15%；稅後淨利3.85億元，年減52.41%，基本每股盈餘1.29元。不過後續業績可望隨著大陸車市回溫而水漲船高，今年營運目標逐季上揚。

裕日車董事會公布111年度盈餘分配案，擬配息7.22元，配發率達89.8%，以周四收盤價192.5元計算，現金殖利率約3.75%。