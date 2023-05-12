為鼓勵日本旅行業者疫後送客台灣，此次台灣觀光推廣團11日特別拜會由日本各大旅行社組成的日本旅行業協會（JATA），同時由張錫聰見證葉菊蘭與日本旅行業協會會長高橋廣行雙方首次簽署「日本訪台觀光復甦合作協議書」。

JATA以促進日本民眾海外旅遊為主，會員數超過千家，於大阪等地均設有支部，現任會長由JTB旅行社會長高橋廣行兼任，副會長由阪急旅行社社長酒井淳與日本旅行社長小谷野悅光兼任，動員組織送客海外實力及能力有目共睹，亦為各國觀光局爭取合作對象。

JATA此次與台灣觀光協會簽署合作協議，以推動日客訪台人次復甦為目標，觀光局將提供JATA會員台灣觀光素材、舉辦說明會與推出促銷活動，鼓勵開發與販售台灣旅遊商品，達成實質送客目的。

葉菊蘭表示，目前喚醒日本民眾的海外旅遊意願是首要之務，相信透過雙方「強強聯手」，將能很快吸引日本旅客回流再訪台灣。

觀光局自5月起推出「遊台灣，金福氣」自由行旅客新台幣5千元消費金抽獎活動，其中日本旅客參與人數位居前3名。為激發更多日本自由行旅客選擇到訪台灣，張錫聰也與日本H.I.S.旅行社矢田素史社長簽署合作協議。

H.I.S.旅行社具有送客海外的堅強實力，疫前1年送客台灣超過20萬人次，且向以年輕自由行為目標對象，商品行銷手法創新多元，期盼台日產官攜手以實際行動，促進更多日本民眾來台旅遊。

台灣觀光推廣團赴日首日即透過合作協議簽署，爭取日本團體與自由行旅客疫後首選台灣，將可帶動日本各大組團社洽簽送客台灣合作計畫，也鼓勵包裝更多台灣創新商品，爭取各年齡層旅客來台。

觀光局表示，未來將透過舉辦活動、加強媒體宣傳與創意促銷等方式多管齊下，讓更多日本民眾看到台灣、想起台灣，早日復甦日本市場疫前逾200萬來客水準，並達成衝刺國際旅客600萬人次目標。