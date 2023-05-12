廣積去年合併稅後淨利11.35億元，EPS達9.42元，公司2022年度擬配息5.6元。廣積今年第一季營收16.17億，年增8.97%；營業毛利4.54億元，年增13.32；營業利益1.99億元，年增10.56%；本期淨利2.33億元，年增36.42%；基本每股盈餘1.87元，創下單季同期次高紀錄。

廣積說明，毛利率2022年跳高主因為廣錠(6441)甩開毛利較低的儲能代工、去年匯率因素、去年缺料將漲價轉嫁給客戶。

廣積提到，平鎮廠增構4th SMT line已經設置完成，即將可以上線；三重廠A、C線產能亦升級，預估2023年5月左右可增加50%產能；而去年底增購南軟園區辦公室作為新總部，現在已在裝潢，預計六月底陸續搬入。公司近期接獲幾個大型專案產品，包括最近兩三個禮拜前接到大型的下一代案子，為4-5年生產期限。

廣積4月營收4.89億元，年增28.31%、月減11.10%；前4月營收21.06億元，年增12.94%。前四月營收垂直應用分析，成長最快是Network & Communication(網通)占52.3% 接獲訂單且陸續量產，後續也將保持高成長；Industrial Automation(工業自動化)則衰退較多，從去年底已見客戶相對保守，市場需求較疲軟加上存貨壓力，客戶啟動延單，公司預估最晚第三季庫存去化完成，今年第三季起可望出貨成長；Smart Retail(智慧零售)同樣需求疲弱；Medical(醫療)、AIoT小幅成長，其中AIoT公司著墨許多，後續可望逐步逐年增加。