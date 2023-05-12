久陽螺絲本業第一季營收3.84億元，年減4.16%，受通膨、升息、景氣降溫等不利影響，原物料價格又翻漲，螺絲本業雖靠集團整合壓低原料進貨成本，且平均銷售單價年比提價5%，仍不敵多重不利因素衝擊，第一季毛利年減24%，壓縮整體獲利表現。

久陽2023年第一季損益，單季合併營收9.75億元，年減15.30%；營業毛利0.76億元，年減38.75%；營業淨利0.30億元，年減60.10%；稅後淨利0.37億元，年減51.60%；歸屬母公司稅後淨利0.41億元，年減48.54%，稅後EPS達0.42元，相較去年第四季的0.51元、去年同期的0.91元減少，並創下2年以來單季新低。

久陽表示，螺絲本業因終端客戶庫存去化遲緩，第一季接單及出貨均年比衰退，所幸去年強力接單，未交貨訂單仍可支撐市場量縮價跌的過渡期。

久陽4月份自結合併營收2.78億元，年減24.44%、月減23.23%，單月營收創下2年新低，累計前四月合併營收12.54億元，年減17.52%。久陽表示，前四月合併營收年比減少，主要是子公司台鋼運輸因海運費大跌，以及螺絲本業因客戶端庫存去化緩慢，出貨低於預期，導致營收較去年同期減幅較大。

為拓展螺絲接單區域，提升品牌競爭力，自去年年底即多次安排業務單位出國參加螺絲展，了解客人需求與市場訊息，5月初高雄國際扣件展，集團強力出擊，提升集團產品能見度，展會後不少客人到工廠實地參訪，公司在疫情期間進行機台汰舊換新，並導入5G AIoT系統，打造4.0智慧生產線，對於久陽在疫情期間投入人力物力，導入數位化生產與數據化管理，客戶一致給予高度肯定。客戶亦表示第一季銷售狀況良好，待庫存去化後，下單量將會逐漸回籠。

子公司榮福代操之新竹焚化廠四月逢歲修操作減量，屏東崁頂焚化爐則因入帳方式調整，致4月營收月比小幅減少，榮福承接的焚化爐在爐體整修後，營運效能逐漸步入正軌，第一季雖仍在虧損狀態，但虧損已逐漸收斂。

子公司台鋼運輸則在海運費大跌後，獲利表現平平，第一季獲利年比衰退，台鋼運輸受海運費走低影響，營收尚未好轉，而美國線運費調漲趨勢明確，歐洲線則漲跌幅度不大，對台鋼運輸營運助力逐漸增溫。

展望下半年，久陽表示，螺絲本業在客戶去化庫存告一段落後，需求將會慢慢恢復，螺絲本業第二季審慎樂觀，下半年回溫有望。台鋼運輸的自有車隊已開始分批交車營運，營運獲利漸有起色，榮福則在完成焚化爐整修後，操作效率會有一定程度的提升，同時積極爭取新標案，今年有機會轉虧為盈。久陽營運可望逐步增溫。