裕融在本業汽車金融的乘用車與中古車分期融資服務穩定獲利成長，2023年第一季合併財報，首季累計合併營收97.82億元，年增長16.32%；營業毛利55.10億元，年增9.71%；營業利益23.06億元，年增6.20%。稅後盈餘18.42億元，年增8.24%，創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利17.92億元，年增10.55%；每股盈餘(EPS)3.5元，兩期皆以加權平均流通在外股本49.76億元計算，年成長達10.8%。

裕融4月合併損益，單月營收33.10億元，年增14.36%、月減4.18%，較上個月歷史新高水準下滑；稅前淨利7.62億元，稅後淨利5.52億元，歸屬母公司股東淨利5.37億元，EPS達1.05元。裕融前4月合併損益，累計營收130.92億元，年增15.82%，創下歷史新高紀錄；稅前淨利31.30億元，稅後淨利23.95億元，歸屬母公司股東淨利23.30億元，年增8.77%；EPS達4.55元，較去年同期的4.17元，年成長9.11%。

近年裕融營收、獲利穩健成長，創造公司資產規模持續擴大，裕融企業以穩健的營運績效，整合企業金融、汽車金融、消費金融三大事業支柱，持續推進中長期計畫投資布局。為強化集團資源整合綜效，裕融重訊公告將對格上進行增資，透過以現金為對價之股份轉換方式，取得裕融子公司格上汽車租賃(股)公司100%股權結構，預計投資金額上限5億元，用以整合跨領域服務需求，除持續推動汽車金融、消費金融、企業金融，透過對格上增持100%股權結構，加速移動水平價值鏈的深化策略連結。裕融表示，此次股權收購主因為強化集團對MaaS(Mobility as a Service)移動及用車服務之長期策略布局，提供消費者在汽車相關服務領域的全方位優質體驗。

為提高新安東京資本適足率(RBC)達到法定標準，裕融董事會決議現金增資新安東京海上產物保險(股)公司，交易數量8168萬6016股，每單位價格新台幣10元，交易總金額為新台幣8億1686萬160元。迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)，累積持有證券數量1億5048萬7966股，金額新台幣15億487萬9660元，持股比例達6.81%。

裕融表示，因應轉投資公司新安東京海上產險於112年4月董事會通過增資新台幣120億元，裕融董事會通過，對新安東京海上產險增資新台幣8.2億元，用以強化新安東京海上產險資本結構，確保對全體保戶的承諾。並依台灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息說明記者會作業程序規定，辦理記者會說明。

此外，裕融重視企業ESG，持續精進公司治理與經營績效，在今年度第九屆公司治理評鑑，連續第二年獲得上市公司不分產業別前5%，以及市值100億元以上非金融電子類前10%的肯定。裕融持續推動FaaS(Financing as a Service)永續金融理念帶入企業ESG長期策略目標。

關照台灣步入超高齡社會，裕融企業預先設想員工未來退休生活準備，裕融也在董事會通過員工持股信託案，預計今年啟動「員工持股信託」計畫，提供員工每月提撥部分薪資結合公司獎勵金，以定期定額方式買進公司股票，共同參與營運績效。裕融企業期望透過多元彈性的薪酬福利結構設計，為員工提供第二層企業退休金的長期理財規畫，共創員工、股東及公司的三贏。