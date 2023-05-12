這幾年受疫情影響，台灣供應商與買主只能以視訊交流，缺少面對面的熱絡感，本屆積極邀請買主來台，主要採購品項包含熱帶水果如芒果、鳳梨、香蕉等以及冷凍水果、無添加果乾都有需求。本次洽談會成功吸引國際大型買主關注台灣水果及加工品，包括韓國前三大百貨之一具有實體商店及電商通路的現代百貨、日本最大的超市系統合作組織CGC Group、馬來西亞蔬果進口業者龍頭CHOP TONG GUAN、加拿大供應水果及加工品至知名大型超市的進口商Monco等，都藉由本次洽談會親自來台尋找未來長期合作的夥伴。

據農委會統計資料顯示，台灣水果近年外銷市場分散至日本、香港、新加坡、加拿大等市場，已達9成以上，並致力推廣加工產品如冷凍釋迦、芒果乾、鳳梨乾等農產食品到生鮮果品尚無法進入之國家，讓不同市場的消費者得以品嚐台灣水果的美味，高品質也深獲各國買主的肯定。

台灣業者表示，上半年因雨量不足，芒果偏小，但也因此甜度佳，風味濃厚，日本市場對生鮮芒果的喜好跟需求居高不下，今年產季初期就開始熱銷。另部分業者表示，本次洽談會睽違3年實體登場，來台買主採購意願強烈，確實增加更多貿易機會。日本買主很中意無添加的果乾，對高品質水果去除水份後仍保存香氣跟口感相當驚艷，將下單5萬美元測試市場反應；韓國買主已進口台灣芒果，因應市場需求增加，本次來台洽談就是要找更多芒果供應商，也對尚未開放輸韓的台灣楊桃及釋迦有興趣，預估此次下單金額可達100萬美元。

加拿大、紐西蘭及澳洲買主表示生鮮芒果在當地市場一直很受歡迎，品質具競爭力，貿協也建議業者把握機會拓銷不同市場；此外，美國T商更分享，果乾消費在美國東岸除華人外，猶太裔、印度裔族群也是潛在消費者，目前當地銷售的品項主要來自東南亞，台灣果乾品質佳，具市場潛力，T商將引進；日本C商洽談冷凍釋迦、冷凍水果丁，後續在日本市場持續推廣，無籽果泥或切塊果品可融入料理或甜點，以提高消費者認知度。

農產食品產業是我國拓銷重點產業之一，藉由洽談會積極爭取國際曝光，跟買主實際面對面洽談，提供產品讓買主體驗台灣農產食品的特色及競爭力，本年度也會持續與業者攜手拓銷全球，後續6月14日也將舉辦「台北食品展通路商採購大會」等拓銷活動。