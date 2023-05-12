Suns center Deandre Ayton has been ruled out of Game 6 tonight vs. Nuggets due to his rib contusion, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2023

太陽的主力球員是否真的太過脆弱了呢？面臨2勝3敗的西區準決賽淘汰邊緣，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日搶先爆料，除了主控保羅續因腹股溝拉傷缺陣今天上午10點開打的G6，先發中鋒艾頓也因肋骨挫傷無法出賽，這讓杜蘭特、戴文布克兩大主力的肩上壓力更重！

今年季後賽場均13.4分、9.7籃板的艾頓，是在G5跟金塊替補前鋒布魯斯布朗相撞傷到肋骨，他在當時賽後就曾說過自己肋骨感到不適，沒想到卻在今天的G6沒有辦法上場，預計他的位置可能由澳洲籍中鋒蘭戴爾，或是老將畢約波取代，無論如何太陽內線確實麻煩大了。

不過西區龍頭金塊也碰上感冒麻煩，先發射手賈瑪莫瑞被列在出賽存疑的5成上場機率名單，也沒有參加今天的投籃練習，可是賈瑪莫瑞仍然很有機會能在G6上場，除了他感冒以外，金塊總教練麥克馬龍與部分球員也出現感冒症狀，所以金塊也把今天投籃練習時間縮短。