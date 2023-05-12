「登山女神」曾格爾風波不斷，先是挑戰頂峰紀錄遭質疑造假，接著爆出不倫戀，遭富商正宮依侵害配偶權求償200萬，形象瞬間跌落谷底，不過她似乎為了重振名聲，找上擁有超高知名度的網紅陳沂合作，未料慘遭對方打臉，邀約的私訊內容也被公開，引起網友熱議。

陳沂昨（11日）曬出臉書的對話截圖，從對方大頭照及帳號清楚得知是曾格爾傳的私訊，只見她寫道：「陳小姐好！非常敬佩您的口才以及邏輯，想請教是否有合作的可能，謝謝」，陳沂則是毫不留情地回應：「謝謝妳的欣賞！但我最討厭犯錯後還說謊的人了，沒有合作，希望你知錯能改」，還不忘嘲諷：「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」。

對此，網友紛紛留言：「她是在聖母峰上傳訊息給妳的嗎」、「這是打不過她，就加入她的概念嗎」、「你好厲害，可能會說被盜帳號唷」、「媽的…直接來送頭欸」、「她真的什麼機會都不放過，奇女子，佩服啊」、「是不是價碼不夠？到底要合作什麼」、「黑暗榮耀還沒結束，來一個捍胃戰士」、「最近訊息量好龐大，追的有點累餒」。

曾格爾去年被指控為了拉登山贊助170萬，跟富商發生關係，事後雖連發多篇文自清，但一張截圖內容只見富商表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，卻被曾格爾要求刪除訊息，引發諸多爭議，她解釋所指的是胃藥，不過此說法未被外界買單。