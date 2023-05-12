台鐵通霄-苑裡死傷事故！民眾橫越軌道遭列車撞死 已恢復通行 08:352023/05/12 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵海線苗栗縣通霄鎮至苑裡間12日清晨發生區間列車撞死橫越軌道民眾。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵海線苗栗縣通霄鎮至苑裡間12日清晨發生區間列車撞死橫越軌道民眾，事故現場附近留有疑似死者鞋子等物品。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 台鐵海線165K500公尺苗栗縣通霄鎮至苑裡間路段，12日清晨6時35分左右，發生1名民眾不知何故橫越鐵道，遭台鐵2507次區列車撞死，導致通霄至苑裡間鐵道暫時無法行車，台鐵獲報後立即在早上7時通報協請公車接駁乘客，台鐵經警方到場蒐證完畢後，已於早上7時46分起恢復列車正常通行，死者身份及為何出現在鐵道？正由鐵警局調查中。 #台鐵 #苑裡 #列車 #海線 #苗栗縣 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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