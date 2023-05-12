台鐵海線苗栗縣通霄鎮至苑裡間12日清晨發生區間列車撞死橫越軌道民眾，事故現場附近留有疑似死者鞋子等物品。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台鐵海線165K500公尺苗栗縣通霄鎮至苑裡間路段，12日清晨6時35分左右，發生1名民眾不知何故橫越鐵道，遭台鐵2507次區列車撞死，導致通霄至苑裡間鐵道暫時無法行車，台鐵獲報後立即在早上7時通報協請公車接駁乘客，台鐵經警方到場蒐證完畢後，已於早上7時46分起恢復列車正常通行，死者身份及為何出現在鐵道？正由鐵警局調查中。