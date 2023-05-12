日籍女星楊思敏1995年演出情慾電影《新金瓶梅》之中的潘金蓮一角爆紅，後來跨足寫真、主持、電視劇等，曾以《綜藝大集合》入圍金鐘，但她1999年罹患乳癌，逐漸淡出螢光幕。睽違17年，楊思敏重新踏上寶島，女主播張筱芬PO兩人的合照，稱讚楊思敏「相隔如此多年，她還是美麗如昔。」

張筱芬11日在臉書粉專上傳與楊思敏的同框照，興奮地大呼：「好久不見的女神！」她回憶15年前跟楊思敏到日本拍攝旅遊專題，覺得對方不但親切、敬業，優雅又溫柔的氣質更讓她印象深刻，如今再度重逢，楊思敏留著俏麗的及肩髮，瀏海微微吹捲，露出甜美的微笑，女人味十足，皮膚亦白皙透亮、吹彈可破，看不出真實年紀，張筱芬不禁讚嘆楊思敏的保養功力很強，「相隔如此多年，她還是美麗如昔。」

楊思敏這次重返台灣，主要是擔任格拉斯麗酒店Hotel Gracery台北的代言人，根據《民視新聞網》報導，楊思敏引退後返日陪伴媽媽，並鑽研美容保養知識，在當地開班授課。

楊思敏1995年來台發展，為演出《新金瓶梅》不惜展現傲人身材，不僅被譽為「最美潘金蓮」、「亞洲第一美胸」，還成為眾多男性的夢中情人，後來跟徐若瑄合作電影《魔鬼天使》，雙姝受訪時穿著比基尼入鏡的照片轟動一時；不過楊思敏1999年罹患乳癌，當時才23歲的她，只能切除乳房病灶，34D縮減至32B，不再走性感路線，轉往戲劇、主持領域發展，頗受觀眾喜愛，直到2005年退出演藝圈，搬到東京定居，與旅遊業大亨男友阿魯米愛情長跑22年，目前尚未「婚」頭。