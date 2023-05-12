小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。三家壽險財務狀況有待改善，三商美邦人壽、宏泰人壽去年底財務指標未達法定標準，均打算出售不動產增資，新光人壽則因首季虧損百億元遭金管會約談，已提出增資承諾。金管會主委黃天牧11日在立院財委會上掛保證說：「民眾不要擔心，不會有倒閉的問題。」

【1】三壽險亮紅燈 金管會：不會讓他倒

黃天牧11日於立院證實，已約談過新壽；保險局局長施瓊華也表示，新壽首季虧損，主要有三大問題，包含匯損、高利保單負擔、投資狀況不好，金融市場的波動導致避險成本高，但因投資不佳，沒有過多資本利得可實現，無法彌補增加的避險成本。

【2】財報照妖鏡 生技、軍工、儲能股慘綠

上市櫃公司4月總營收跌破3兆元，第一季財報即將於15日截止公告，不少公司首季獲利大衰退，雙重利空夾擊，台股11日重跌127點，台積電摜破500元大關，生技、軍工、儲能等「無基之彈股」出現「財報照妖鏡」效應，156檔跌逾半根跌停、其中25檔跌停，股價現形。

【3】用電大戶注意！夏季電價5／16實施

為避免5月下旬供電吃緊，經濟部將今年夏月電價實施期程提前至5月16日開始，預計包括半導體、鋼鐵、石化等在內共2.5萬高壓用電戶，電力費用將大幅增加。

【4】G7財長會議 聚焦中國、美債

七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議11日在日本新潟（Niigata）登場，預料將聚焦中國、美債、通膨等議題。中國議題方面，主要討論如何降低對中國依賴；另一受關注的是美債議題，當全球央行尋求經濟軟著陸之際，華府債限僵局陰影籠罩，加深美國經濟走向衰退的疑慮。

【5】軟銀願景基金失利 慘賠320億美元

軟銀集團公布上財年虧損逾70億美元，主要受累於願景基金大虧320億美元，寫下紀錄新高。此外，這家日本科技巨擘也宣布投入人工智慧（AI）戰局，表示已投入資源打造自家ChatGPT。