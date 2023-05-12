全球經濟尚有很多干擾，包括零件穩定供應、通膨、升息、經濟衰退的隱憂、俄烏戰爭持續等，不過廣積提到，Panel PC也接到幾個案子，目前邁向研發完成階段，預計7-8月開始量產，帶動下半年成長動能；儲能站亦有一個案子在跑，驗證時間較長，預計最快明年初會有進展；充電樁案子則還在商談，為國內案子。對5G機會，公司去年已設計多款產品，今年8月新高階產品有望出爐。

廣積前五大客戶占總營收達6-7成。點餐機訂單年底或明年初會開始出貨，但客戶及市場略持觀望態度；工業自動化從去年底開始有往後延狀況，新案子尚在商談，目前未見其營收強勁增加動能。而網通領域，新舊案子拉動，網通下半年拉貨動能有機會較今年上半年、去年同期強，客戶延單也可望逐步重啟。

未來展望，工業4.0自動化蓬勃興起與無人商機等剛性需求。而廣積在手訂單多為長單，尤其網通生命周期長達4-5年，能見度看到明、後年，包括網通、Panel PC、數位看板、強固平板、工業物聯網、AI、智能換電站及充電樁的訂單，均有進展；隨著今年新增數條SMT的產線及新廠區的加入，產能都會再放大，目前產能足夠。預估對整體營收、獲利都將有較高幅度的成長。

法人預估，雖然大環境不樂觀，今年恐較辛苦，但廣積案子皆為客製化且4-5年生命周期，廣積受惠去年前年所堆疊案子，今年全年業績仍有機會持續小幅成長，今年第二季有機會高於第一季，第二季、第三季營收年對年成長亦不是問題，面對去年高基期，年增幅預估逾1成，而第四季若新的案子量產順利、IPC客戶存貨去化完成，單季才有機會成長，今年度目標小幅成長；毛利率方面約29%，然隨著網通出貨，毛利率恐會略調降；獲利方面，今年EPS受股本增加因素，且去年下半年基期高，要維持去年水準恐有挑戰，不過仍達一定水準。

廣積認為，今年營運有機會小幅成長，只是今年度成長幅度恐難達去年水準，且尚須看景氣臉色，變數仍多，較有把握為網通領域。而明後年才是廣積更亮麗的新里程碑，對未來幾年布局如工廠建置、境外也啟動初步規畫，在客戶庫存去化完成，需求回檔、延單回籠，加上新案子新研發發酵下，尤其網通、AIoT產品陸續問世，明後年獲利可望維持高成長。

廣積股利政策，公司說明，若無特殊因素，均可望維持高股息政策不變，當然這幾年資本支出較多，包括平鎮廠、新總部建置等，明年後年亦產能境外工廠，但也連帶配合高營運成長表現。