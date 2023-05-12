受到疫情後通貨膨脹和升息之影響，全球貿易供應鏈和台灣的零售居家產業均受到挑戰，特力2023年第1季合併營收為87.2億元，年減11%，營業利益為2.6億元，稅前盈餘為2.32億元，淨利歸屬於本公司業主為1.57億元，每股盈餘為0.32元。

特力表示，目前全球外在環境挑戰嚴峻，特力集團將憑藉著多年的穩健經營所累積之經驗，發揮全球佈局以及全方位整合服務能力，及時予以因應。

就兩大事業體來看，在貿易事業方面，受到歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能暫時呈現保守，特力貿易事業第1季營收為42.7億元，較去年同期減少，台灣零售受到大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，第1季營收為38.3億元，亦較去年同期略為減少。

展望未來，特力表示，目前歐美部分電商及零售企業延長促銷季，期望加速將庫存降至合理水位，通膨升息使得全球外在環境要恢復常態增添變數，對於身處貿易供應鏈一環的特力貿易而言，挑戰性也是不容小覷。特力將關注後續發展並且用靈活之採購策略以因應市場情況，也將持續密切關注全球局勢之發展並及時採取因應措施，待貿易客戶們完成庫存調整，貿易事業可望搭上首波復甦景氣復甦列車。

在台灣零售部分，特力表示，疫情過後，消費者生活樣態與消費模式已然轉變，以社區型就近購物型態增加。接下來，台灣零售事業仍繼續積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，搶攻不同市場族群之消費者，同時也透過豐富服務性商品內容，積極搶攻老屋修繕之市場，維持目前營收銷售動能，待市場景氣於下半年回春，台灣零售業績可望漸入佳境。