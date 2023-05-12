巴西前外交部長、現任總統魯拉特別顧問阿摩林訪問基輔後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，唯一能夠阻止俄烏戰爭的方案是烏克蘭提出的「和平公式」。

阿摩林（Celso Amorim）9日抵達基輔與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討停止俄烏戰爭，舉行烏克蘭–拉丁美洲峰會的可行性。

澤倫斯基今天在推特（Twitter）上說，他與阿摩林討論了舉行烏克蘭–拉丁美洲峰會的可能性，期待繼續與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就此議題討論，並歡迎魯拉到烏克蘭。

自俄烏戰爭開始以來，澤倫斯基已經排除放棄克里米亞半島、頓內茨克和盧甘斯克州等俄羅斯佔領的領土，以實現停火的可能性，並要求俄羅斯軍隊從去年初佔領的領土以及克里米亞完全撤出。

關於魯拉最近對俄羅斯入侵烏克蘭發表的言論，指美國和歐盟正在延長烏克蘭戰爭，烏克蘭拉丁美洲問題特使史派林（Ruslan Spirin）昨天接受美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil）專訪質疑巴西「如果被外國軍隊入侵，是否會放棄亞馬遜的一部分以結束假設的衝突？」

史派林說，美國和歐盟只是在保衛烏克蘭，並沒有攻擊俄羅斯，美國和歐盟保衛烏克蘭的方式與如果有人想征服巴西領土，他們可以保衛巴西免受任何敵人的攻擊一樣。

史派林並舉例，如果亞馬遜被占領，然後有人出面說：「就將入侵的領土讓給對方以結束戰爭」，巴西會作何感想？

除了指美國和歐盟是延長烏克蘭戰爭的推手外，魯拉還發表其他具爭議的言論，暗示烏克蘭或許可以放棄2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島來換取和平。

史派林沒有直接提及巴西總統的言論，只說西方希望延長戰爭或烏克蘭可能放棄領土的建議是由於缺乏有關衝突的完整資訊。

也因此，史派林認為阿摩林訪問基輔會見澤倫斯基對烏克蘭、巴西和全世界非常重要，因為作為拉丁美洲最重要的領袖之一，巴西代表了希望實現和平國家的立場，而對於烏克蘭來說，恢復和平也是第一要務。

史派林表示，魯拉建議由中立國家組成的「和平俱樂部」是可以實現的，但只有在俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭的情況下；烏克蘭完全贊同魯拉提出建立和平的必要性，烏克蘭也希望和平，所以願意與所有人，尤其是巴西代表進行討論。

史派林在訪問最後感謝巴西政府和人民對烏克蘭的人道主義援助，並再次強調俄羅斯入侵烏克蘭，違反了聯合國關於其國家領土完整、主權和獨立的所有基本原則。