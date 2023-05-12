一名網友分享，他每天睡前都會按一下「舒眠功能」，但卻不知這功能的作用是什麼，引起網友討論。對此，台灣電力粉絲團解答說，人睡覺的時候體溫會下降，因此清醒時後設定的溫度可能睡到半夜就覺得冷，而使用舒眠模式的話，會自動升高溫度，達到舒眠又省電的效果。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，無論是傳統冷氣還是變頻冷氣，遙控器上都有一個「舒眠功能」可以選擇，而他平常睡覺前都會順手按一下，但其實他根本不知道「舒眠功能」的作用是甚麼。

原PO表示，冷氣選擇舒眠功能以後，應該是會比較舒服，到底舒眠功能和一般的定時吹冷氣有什麼差別？不知道有沒有內行可以解答一下。

貼文引起網友討論，「夏天都吹舒眠模式，溫度剛好又省電」、「舒眠模式超好用的」、「舒眠模式簡單來說就是，當你設定26度睡覺，起床的時候卻變28度的舒適溫度，讓你好眠又省電」、「先降溫讓你好入睡，然後慢慢升高到你調整的溫度」。

而台灣電力粉絲團也曾在臉書分享，人睡覺的時候新陳代謝會下降、體溫變低，因此同樣的冷氣溫度睡到半夜會覺得冷，推薦大家可以使用冷氣的舒眠功能，點選這個功能以後，冷氣會自動慢慢調升溫度，可以達到省電的效果，也能讓人一夜好眠。