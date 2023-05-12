女學生甚至被男師要求在毫無安全更衣環境的視聽教室裡，配合辣裝尺度不穿內褲換衣拍照，事後學生倍感「不舒服」向班導反應。(于家麒攝)

多名女學生曾遭該男師邀約至家中或「工作室」，配合穿著薄紗簍空的清涼服裝拍辣照。(翻攝自女學生家長手機)

涉嫌性騷擾的男老師都會以通訊軟體私下邀約熱舞社女學生，並提供清涼服裝換穿後拍照。(翻攝自女學生家長手機)

金門驚傳有「狼師」？!某國中一名男老師多年來陸續邀約熱舞社女學生外拍，並要求換穿清涼服裝拍辣照，甚至還曾要求學生在毫無安全更衣環境的視聽教室裡，配合辣裝尺度不穿內褲換衣拍照，事後學生倍感「不舒服」向班導反應，校方才成立性平會開始調查這起涉嫌「性騷擾」案；據了解，連同已畢業學生及在校生已逾20人受害，有家長忍無可忍怒告該名老師涉嫌「性剝削」，全案警方已介入調查中。

校方表示，任教於該校的這位男老師多年來「熱心協助」拍攝學校熱舞社活動表演照片，也會邀請社內女學生於課間或放學後留下來拍攝類似「定裝照」，長久以來並無異樣；但該男師近期卻曾要求2名女同學在毫無安全更衣環境的視聽教室小房間內，僅靠一片簡易隔版在內更衣，甚至還要求學生配合服裝美觀不要穿內褲直接換裝後登台讓其拍照；女學生返家後倍感「不舒服」，直到4月14日向班導反應此事校方才啟動輔導機制，並依規定要求該名老師立即停職接受性別平等教育委員會進行涉嫌「性騷擾」調查案，但目前仍尚未做出結論。

不過該案似乎如雪球般越滾越大，在該校傳出這位男老師的誇張行徑涉嫌「性騷擾」案後，有家長表示自己已畢業2年的女兒向他反應，在就讀國中時期參加熱舞社時，也曾遭該名男老師邀約至家中或「工作室」，配合穿著類似「JK」制服系列或薄紗簍空的清涼服裝拍辣照，家長得知後不堪女兒受辱，又看不過校方「慢吞吞」冗長的性平會調查，遂在社工人員的陪同下至警局報案怒告陳姓男師涉嫌「性剝削」，警方受理後已介入調查偵辦中。

提告的女學生家長表示，目前他知道向社會處舉報此案的女學生已多達20餘人，其中還有多位是已畢業的熱舞社學姐，顯示這名男老師從事這種「勾當」已達5-6年之久；但因多數家長們都害怕孩子遭到該名男老師的報復會有危險而不敢出面提告，他呼籲所有家長們，自己的小孩有疑似遭到「性騷擾」的事情發生一定要站出來檢舉，千萬不能姑息養奸，以免有更多人受害。

此案在社群網路上已引起熱議，縣府教育處長孫麗琪表示，校方依規定有先進行校安通報，也已成立性別平等教育委員會進行案件調查，需等完成調查報告後教育處才能介入協處。縣長陳福海也指示教育處必須秉公處理、徹查到底，絕對不允許學校有疑似「包庇」的事情發生，該校性平會調查結果完成後也要於第一時間向教育處回報，有違法者必定依律嚴辦，一定要給受害學生及家長們一個完整的交代。

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