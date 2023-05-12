美國明尼蘇達州參眾議會今天同步且一致決議，支持台美洽簽雙邊貿易協定、台灣有意義參與國際組織，成為繼印第安納、伊利諾、威斯康辛後最新通過友台決議的中西部州議會。

明尼蘇達州參議會決議由「友台連線」共同主席拉瑞克（Jason Rarick）、霍夫曼（John Hoffman）等5名議員提案，州眾議會決議由「友台連線」共同主席歐尼爾（Marion O'Neill）、諾爾（Mohamud Noor）等6名議員提案。

州眾議會各提案議員在議長霍特曼（Melissa Hortman）帶領下輪番宣讀議案，近20名僑胞與駐芝加哥辦事處人員應邀到場見證，決議通過時全場議員起立鼓掌。

兩份決議都重申議會致力深化明尼蘇達與台灣近40年來的姊妹州關係，支持1979年美國國會通過的台灣關係法，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），支持將台灣納入美國發起的印太經濟架構（IPEF），提升明州與台灣的經貿夥伴關係。

決議力挺台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻的志向。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿歡迎明尼蘇達州參眾議會通過友台決議，感謝跨黨派「友台連線」堅定支持台美關係。

此外，決議引述台灣關係法第4條所述「當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時，這些字樣應包括台灣在內，而且這些法律應對台灣適用」，呼籲明尼蘇達州企業對台商業往來時直接使用「台灣」，避免以不當稱呼矮化台灣。

姜森說，這不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場。

自2月起，美國中西部州議會陸續通過友台決議，包括印第安納州參眾議會、伊利諾州眾議會、威斯康辛州參眾議會，明尼蘇達為議會堅定表達挺台立場的最新一州。