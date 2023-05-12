ROG Ally即日起開放全通路預購，6月13日正式開賣，每台內含3個月Game Pass，6月底前早鳥購機登錄再送3個月Game Pass序號，ROG護照會員加碼送6個月，最高享1年Game Pass免費訂閱，瘋玩上百款高品質遊戲；再享限定優惠ROG耳機。

ROG Ally首創三大使用情境：「Me Time」隨時隨地獨享遊戲，坐著玩、躺著玩、趴著玩，穩定不掉幀，推薦搭配ROG Cetra True Wireless真無線電競耳機和ROG Ally旅行保護殼，通勤郊遊帶著走；或揪三五好友共創「We Time」快樂回憶，最高連接４支ROG Raikiri Pro控制器手把，並透過ROG電競多合一充電器連接大螢幕，展開超嗨聚會或刺激對戰；進一步連接內含GeForce RTX 4090的ROG XG Mobile外接顯示卡，讓ROG Ally變身效能震撼的迷你電競桌機，輕鬆征服3A大作，打造超乎想像的「Pro Time」！

ROG Ally即日起在全台開放預購，售價23,999元。