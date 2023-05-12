曾任職北市某國中的劉姓女子，因曾與該校男性公民教師有嫌隙，離職後在臉書社團PO文辱罵男教師「8787」、「變態」、「該吃藥了」，男教師憤而提告，劉女雖辯稱她未指名道姓，但檢察官發現劉女PO文曾提及男老師的姓氏，而該姓氏全校就只有男老師1人，不採信劉說法，依加重誹謗罪起訴劉女。

起訴指出，劉女曾是台北市立某國中職員，任職期間與該校男性公民教師有嫌隙，離職後於去年12月上臉書社團，PO文「8787，變態X，不要一早誤人子弟啦！無所事事腦袋只知道遠端入侵，該去心理諮商，吃藥了、XX國中社會老師」。

3天後，劉又在同一臉書社團PO文「XX區，XX國中公民老師，變態跟蹤狂。到處尾隨女子喔！女子們要小心喔喔喔」。

事後，該名男教師因PO文寫道「變態X」、「XX國中公民老師」，披露他的姓氏及任教國中名稱，認定是文章是罵他，報警提告劉女。

檢察官調查時，劉坦承是她貼文，但否認是誹謗男教師，辯稱她沒有指名道姓，是對方自己對號入座，而且她懷疑曾被對方的學生尾隨跟蹤。

檢察官查出，該國中的公民教師僅有3人，除提告的男老師外，其餘2人均為女性，且男老師的姓氏在該校只有他1人，因此不採信劉辯詞，依加重誹謗罪起訴她。