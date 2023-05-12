今（12）日是農曆3月23日天上聖母聖誕，板橋慈惠宮依年例恭請媽祖巡安遶境板橋市區，新北市長侯友宜一早便前往參拜恭祝媽祖聖誕千秋，也首度與鴻海創辦人郭台銘同台，並一起點燃「起馬炮」。(黃敬文攝)

今（12）日是農曆3月23日天上聖母聖誕，板橋慈惠宮依年例恭請媽祖巡安遶境板橋市區，新北市長侯友宜一早便前往參拜恭祝媽祖聖誕千秋，也首度與鴻海創辦人郭台銘同台，並一起點燃「起馬炮」；侯友宜表示，媽祖祐台灣，新北市身為台灣最大城市，所以要不分你我、族群、政黨，以媽祖慈悲的心情團結一家人，大家一起向前走。

侯友宜表示，農曆3月23日是媽祖生日，他每年在媽祖生日時，都會來到板橋媽慈惠宮點起馬炮，希望藉媽祖慈悲的心，遶境祈福讓新北市平安、讓國家太平、風調雨順。

板橋慈惠宮12日舉行癸卯年天上聖母聖誕巡安遶境，新北市長侯友宜出席。（杜宜諳攝）

板橋慈惠宮12日舉行癸卯年天上聖母聖誕巡安遶境，新北市長侯友宜出席。（杜宜諳攝）

侯友宜也述說自己跟媽祖的淵源，自己出生在嘉義朴子配天宮旁邊，媽祖保佑、看他長大，而自己來到北部奮鬥，媽祖的心也疼惜每一個人，所以要用這種心情 ，大家一起團結一起走。

他說，所以今天來謝謝板橋媽在自己做新北市長期間出錢又出力，尤其防疫期間板橋媽慈悲捐1000萬，讓疫情能順利通過，所以跟板橋媽講一聲感謝。

侯友宜指出，台灣小小，但新北市是台灣最大市，無論如何我們都不分你我、族群、政黨，愛我們的媽祖，媽祖會用同樣的心情會保佑我們「一家人在媽祖保佑下，國家一定越來越好，人民越來越安定。

侯友宜表示，今天媽祖生日，大家一起向前走，因為我們都是一家人，祝福媽祖，保佑台灣會更好。