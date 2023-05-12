刑事局陳姓女警官去年4月新冠疫情期間在辦公處所沒有依當時衛福部的規定佩戴口罩，刑事局將她處分申誡一次，她不服提起行政訴訟，請求法官撤銷懲處，台北高等行政法院認為，刑事局依警察人員獎懲標準規定，以違規情節輕微，申誡1次懲處沒有違誤，判決駁回她的訴訟。可上訴。

陳女因其配偶在去年4月22日確診COVID-19，她在4月29日其自主健康管理期間，在辦公處所，未依衛生福利部之規定佩戴口罩，案經刑事局審認屬實，去年5月31日核予她申誡一次之懲處，她不服提起行政訴訟。

她辯稱，因政府防疫政策調整，她在4月29日上午7點抵達辦公室，到公上班後卻遭同仁公務扞格作對，身心俱疲，難以期待對無理取鬧同仁好言相向，且公務員於辦公處所辦公，本有飲食進水需求，不可能全程戴口罩，規定形同虛設。

她說，當時並非「時值疫情嚴峻」，刑事局的處分顯係以大砲打小鳥，不符合比例原則，而助長基成鬥爭檢舉文化，且懲處有其他手段如優劣績處分、請予檢討改進、口頭告誡或訓勉不等之處分，申誡一次並非最輕微之手段。

台北高等行政法院認為，刑事局的考績委員之組成、選任及會議決議程序，於法並無不合，刑事局依警察人員獎懲標準規定，以違規情節輕微，核予陳女申誡1次之懲處，即無違誤，判決駁回訴訟。