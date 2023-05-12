「永遠的軍中情人」鄧麗君1995年在泰國病逝，享年42歲，近日，大陸媒體報導，知名教父級經紀人管偉華過去曾是鄧麗君經紀人，也曾和劉德華、周潤發等大牌合作，近日傳出他於5月7日在新加坡因淋巴腫瘤病逝，享壽73歲，由於他生前看來一直身體硬朗，完全不像是罹癌病人，消息一出令親友相當驚訝。

歌聲甜美的鄧麗君於1960年代出道，10年後大紅大紫，曾被馬來西亞《南洋商報》評為「20世紀最具代表性華人歌手」，2010年外媒《CNN》更將鄧麗君列為過去50年最具影響力的20位音樂家之一，而她1990年淡出歌壇，5年後因哮喘發作搶救不及，突在泰國傳來死訊，讓所有東南亞和日本的歌迷都相當悲痛。

鄧麗君赴日發展前經紀人管偉華過世。（圖／翻攝自管偉華Anthony微博）

鄧麗君離世後，遺體以空運方式送回桃園國際機場，家屬為她舉行告別式後，將其安葬於金山的金寶山筠園墓園。而另據《鳳凰網娛樂》報導，資深經紀人管偉華過去曾是鄧麗君赴日發展前的唯一經紀人，入行50多年，合作對象還有周潤發、劉德華、孫楠。

鄧麗君曾和林青霞留下珍貴合影。（圖／中時資料照片）

查閱管偉華的微博，去年底他曾發文表示：「中風後想最多的就是鄧麗君．主要是中國鄧麗君歌友會，畢竟這是生活最久的國度，多年不想再提的事又一篇篇的翻開……」，也曾感慨說：「我已不那麼在乎人的名氣，因人終歸老去……死去！鄧麗君已經逝去我已下定決心，08/05/1995在青邁和平五弟蔡敬禮律師趕去台北鄧家，迎她的屍體回歸後有一連串的事待辦，這意味著人生無須緣由就可永別了，不想再提卻也無法忘記的是那些點點滴滴……人老了有更多的思念不是嗎」，去年初他發了跟鄧麗君有關的文章，驚訝說：「那天老頭（指自己管偉華）發了個關於麗君的帖子，至今仍在轉發不斷，事實證明華人歌壇還是鄧麗君領軍數十年迄立不倒。」