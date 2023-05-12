想維持身體健康就要從良好的生活作息及飲食做起，營養師許育禎指出，民眾以為吃甜食、炸物只會導致發胖，她直言「還可能導致身體慢性發炎、誘發許多慢性疾病！」另外，加工食品、反式脂肪及香菸都易致炎，平時應盡量少碰。

許育禎在《Ivy營養師的健康教室》臉書粉專發文指出，研究顯示，許多重大慢性病的根源來自於「慢性發炎」，當體內的發炎水平長期過高，又不處理時，久而久之就可能演變成重大疾病。

許育禎舉例，高血糖、高血脂、高血壓等問題是體內在發炎，如果不管控飲食和作息，日後變成糖尿病、心血管疾病的機率非常大；目前已知跟慢性發炎相關的疾病有癌症、心腦血管疾病、失智症、糖尿病、肺部疾病、自體免疫疾病、神經性和精神疾病（憂鬱症、焦慮症）等。

許育禎表示，想要降低體內發炎水平、延緩老化必須擁有良好的睡眠、做好壓力管控、控制體重及飲食；有些食品攝取過多會造成身體慢性發炎，像是精製糖、油炸物、加工食品、含反式脂肪酸的食品以及香菸。

各類砂糖、冰糖、方糖、葡萄糖、果糖等甜食及飲品，必須管控食用量；世界衛生組織（WHO）建議，精製糖的熱量不可超過每日總熱量攝取的10％，許育禎舉例，每天需要2000卡熱量的人，由精製糖產生的熱量必須控制在200卡以內，每公克糖可產生4大卡熱量，換算下來，每日只能食用50公克糖。

至於油炸物，許育禎直言，「問題不在於食材的本身，而是油炸用油」，外賣的油炸物經常使用大豆沙拉油或葵花油，這些油脂當中含有很高量的Omega-6脂肪酸，食用過量容易引起發炎。

另外，經過長時間且高溫加熱的加工肉類，像是香腸、火腿、臘肉、熱狗、燒烤物等，在加工過程會產生許多的糖化終產物（AGEs），食用過多也會造成發炎；反式脂肪酸不僅容易造成血栓，也容易導致發炎反應，常見於烘焙類食品，像是酥餅類、麵包、蛋糕、夾心餅乾、奶精、巧克力等，應該少吃。

最後是香菸，許育禎指出，菸草當中的尼古丁是造成發炎反應的一大元兇，最好戒掉，以免引發重大疾病。

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