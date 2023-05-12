大陸央視新聞用戶端12日報導，河南大有能源股份有限公司耿村煤礦，於9日13點39分在13採區發生火警，迄11日21點44分，共有5名失聯人員。專家組研判，他們均為河南籍耿村煤礦職工，現已無生還可能。目前火情依然持續，礦工正抓緊用砌塊磚將通風口封堵，採用密閉窒息方法，達到滅火效果。

大陸央視此前報導，三門峽市應急管理局稱，目前採區火情依然持續，2023年5月9日，大有能源耿村煤礦13開採區出現高溫火點，5月10日凌晨火情突然擴大，導致現場5名人員失聯。

目前，其餘人員全部安全撤離，救援工作正在進行。礦工正抓緊用砌塊磚將通風口進行封堵，採用密閉窒息方法，達到滅火效果。

公告顯示，耿村煤礦係大有能源分公司，為公司在產礦井，核定產能為360萬噸／年，占公司總核定產能的 23.53％。2022 年度耿村煤礦商品煤產 量287.45萬噸，營業收入13.22億元（人民幣，下同），分別占公司同期商品煤產量 的24.83％和營業收入的15.39％。2023年第一季度耿村煤礦商品煤產 量51.51萬噸，營業收入2.15億元，分別占公司同期商品煤產量的18.32％和營業收入的10.73％。

作為河南能源集團有限公司旗下重要上市公司資產，大有能源是由南京欣網視訊科技股份有限公司2010年重大資產重組後遷址更名而來。公司註冊資本為8.34億元，其中，河南能源集團義煤公司持7.06億股股份，占84.71％。

大有能源官網披露，該公司礦區儲量豐富，煤種齊全，地跨三門峽市所轄的義馬、澠池、陝縣以及洛陽市所轄的宜陽、新安、孟津等縣（市），現有11座生產礦井和7個生產輔助單位，職工和家屬10萬多人，所產優質長焰煤、焦煤、貧煤、洗精煤廣泛應用於發電、造氣、工業鍋爐、煉焦、建材等行業，產品廣銷河南、湖北、華東等20個省區。