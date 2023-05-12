前NBA球星「魔獸」霍華德來台打球，備受台灣球迷關注，文化總會近日舉辦2023年「來去總統府住一晚」，霍華德也高調合體副總統賴清德。但兩人同框也引發大陸網友的火氣，「霍華德台獨」更是成為微博熱搜。

賴清德10日在臉書公布兩人同框影片，他化身導演，指導霍華德如何拍宣傳影片。霍華德在影片中還提到，「我對這個國家有了全新的認識，這個地方讓我感受到如此多的愛。（I've gained a whole new appreciation of this country,This place makes me feel so much love）」

賴清德在宣傳片中扮演導演的角色。（圖取自賴清德臉書）

此外，賴清德昨（11）日再度PO出有關霍華德的臉書，提到很高興能和霍華德這樣享譽國際的球星「同框」，向全世界發出邀請，體驗「來去總統府住一晚」的文化活動。且霍華德還跟他透露，「18歲時就與家人來過台灣，度過了非常快樂的時光，這也是決定再回到台灣的原因。」

NBA球星「魔獸」霍華德跟副總統賴清德同框。（圖取自賴清德臉書）

然而對於霍華德這此拍攝的宣傳片，微博網友則表示，「賴清德這波操作溜啊，然後等傳到大陸民意沸騰時再說大陸又開始鴨霸打壓，這樣一來支持率蹭蹭的往上竄啊 」、「霍華德基本上可以跟大陸說掰掰了」、「就目前霍華德知名度來說，能讓他沖上熱搜的原因是大家對台獨者的憎恨，另一部份原因是當代年輕人視力嚴重下降：把霍華德看成了霍建華」、「這NBA啊是不是又不想直播了啊？」