隨著灰狼提前在今年季後賽首輪以1勝4敗遭到西區龍頭金塊淘汰出局，灰狼當家球星唐斯最近上播客節目坦承，灰狼本季確實面臨空前失敗，「因為我們做了這些大交易，目的就在季後賽取得成功，沒法突破首輪，對我們來說就是失敗了，因為我們想要爭奪總冠軍，我們想要一個機會。」

尤其是針對灰狼刻意從爵士挖來戈貝爾強行組成「雙塔」的決定，更讓唐斯無法接受，「高層決定換來戈貝爾，絕對是我沒有準備好的事情，我還記得接到那通電話之際，我人待在倫敦，我根本不知道發生什麼事情，我跟其他人一樣，是從社群媒體上得到消息。」

唐斯承認自己從未跟戈貝爾這種防守型中鋒一起打過球，也讓唐斯措手不及，必須趕緊練習換打4號位，「我有一種被放棄的感覺，因為我也習慣打5號位，這讓我不得不改打4號位，改變了我休兵期間的練球方式，這對我來說是很大改變，因為我不知道我會改變位置與打法。」

光從唐斯本季例行賽場均20.8分、8.1籃板及4.8助攻數據就可看出，平均籃板創下生涯新低，平均得分也是僅次菜鳥球季的生涯第2低，確實跟戈貝爾一起打球讓他很不「舒服」，加上唐斯本季因為傷痛缺席28場，更讓兩人沒有太多時間可以培養默契與化學效應。