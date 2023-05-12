國民黨北市第五選區（中正萬華區）立委選舉，傳出黨內有意取消初選機制，並與無黨籍立委參選人于美人合作，以「非綠大聯盟」形式共同搶攻立委席次。不過不僅表態參選中正萬華區立委的議員郭昭巖與鍾小平表達反對外，市黨部主委黃呂錦茹也予以否認，表示只是時程向後推遲，絕對不會沒收初選。

國民黨北市黨部原本預定於昨日公告第一、二、五選區立委初選相關規範，並於15日至17日開放登記參與初選，不過昨日不僅並未如期公告，國民黨人士更透露，黨內計畫要沒收初選，禮讓日前宣布參選立委的于美人。

黨內人士表示，由於中正萬華區為艱困選區，且在「三腳督」的情況下恐難勝過民進黨，因此考量以黨主席朱立倫提出的「非綠大聯盟」模式，禮讓有鴻海集團創辦人郭台銘及民眾黨主席柯文哲色彩的于美人，才有機會讓中正萬華區綠地翻轉成藍天。

日前表態有意代表國民黨參選中正萬華區立委的議員郭昭巖表示，沒有聽說要禮讓于美人，市黨部也尚未通知她有關初選延後的消息。「禮讓就一定贏嗎？而且現在不是說沒人參選，而是有兩三個人都表態有意參選，這樣為什麼還需要禮讓？」郭昭巖說，若黨中央真的打算禮讓于美人，也應該先聽聽基層支持者的心聲，不能草率就做出決定。

同樣有意代表國民黨參選的議員鍾小平則表示，國民黨泱泱大黨，怎麼可能會禮讓一個無黨籍的候選人？鍾直言，自己因為與黃呂錦茹有過節，現在市黨部要延後初選時程也是無可厚非，但他建議應該像4年前的立委初選一樣，由黨中央組發會主辦中正萬華區初選，「不要讓個人恩怨問題影響初選公正性。」

北市黨部主委黃呂錦茹則嚴正否認，表示絕對不會沒收中正萬華區立委初選，昨日未如期公告也僅是因為時程向後推遲。黃呂錦茹解釋，目前屬於第三階段的第一、二、五選區，僅只有第一選區（士林北投）協調出張斯綱參選，第二選區（士林大同）及第五選區（中正萬華）至今都沒有確定人選，還需從長計議，因此決定將初選時程向後推遲。

黃呂錦茹強調，目前尚未決定重啟程序的時間點，可能會選在黨中央總統參選人確定之後，再來重新啟動初選。至於針對黨內傳出可能在中正萬華區禮讓于美人的消息，黃呂錦茹也嚴正否認，表示市黨部方面不會禮讓，若是黨中央的決定，也應該與市黨部討論後再做決定，不可能獨斷獨行沒收初選、禮讓他人。