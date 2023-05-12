國家通訊傳播委員會（NCC）屢次裁罰中天新聞台，經中天提起行政訴訟，NCC已連遭10敗，其中台北高等行政法院10日判決，撤銷NCC不予中天換照之行政處分，全案可上訴。對此，國民黨台北市議員游淑慧舉兩例認為NCC應停止上訴，因民眾已對NCC各種違法亂紀的行為感到厭惡。

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被NCC決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，台北高等行政法院日前撤銷處分。

游淑慧今(12)日對此在臉書指出，民進黨政府創下史無前例關掉一家新聞台的歷史定位，NCC淪為政治打手，以新聞內容不正確為由干涉新聞媒體自由。前9次法院在法庭上判決中天的抗告勝訴，這次法院判決直接打臉NCC的處分違法，要求NCC應該要返還中天應該有的權益。

游淑慧感嘆表示，法院的判決證明NCC裁罰不當，NCC主委陳耀祥淪為打壓新聞自由的劊子手，用先射箭再畫靶的方式，除去「大小姐」的眼中釘，一個應該是中立的獨立組織，自我作賤成黨的附隨組織。游淑慧也強調，NCC應該要停止上訴，民眾已經對NCC各種違法亂紀的行為感到厭惡，從惡意關掉親藍的中天，到護航親綠的鏡電視上架，民進黨執政就是會發生各種荒謬破事。