圓展首季稅後虧損2081萬元，EPS為-0.22元，首季營業損失1630.5億元，其中營業費用達3.13億元，高於營業毛利的2.97億元。圓展去年全年獲利3.3億元，EPS為3.58元，今年配發1.43元現金股利。

U70i配備1300萬鏡頭與真4K解析度，大於A3的拍攝範圍搭配16倍數位變焦，任何尺寸教材都可輕鬆入鏡，搭載AI聲學科技，有效降低環境噪音，且內建AI影像旋轉，下壓拍攝教材或上翻拍攝人像，畫面自動轉正。

圓展作為Google Cloud優勢合作夥伴，圓展自研互動教學軟體AVerTouch在Google教育整合性解決方案（Google for Education Integrated Solutions）中扮演重要的角色。U70i搭配AVerTouch，可輕鬆一鍵串流影像、進行註記、擷取和影音錄影等多樣化功能，並自動備份到Google雲端硬碟供同步存取；老師還可使用AVerTouch串接Google Classroom，便於向學生派送圖片或影像作業，不僅簡化教學流程，更讓數位學習變得簡單多元。