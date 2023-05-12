國防部上午發布新聞表示，今(12)日清晨6時止，偵獲共機32架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域13架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動，其中有一架具有「察打一體」的彩虹4長程無人偵察機，從東南空域飛入再度「順時針」繞台一圈，動機格外敏感。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共可掛彈「彩虹4無人機」再度「順時鐘」繞台，南北分合夾撃。(國防部提供)

根據動態圖顯示，有1架次「彩虹-4」無人機，從東南空域飛入「順時針」繞台一圈，另有2架次「蘇愷-30」、6架次「殲-10」由北中南三端越過海峽中線；1架次「BZK-005」、1架次「TB-001」無人機、1架次「運-8」遠干機、1架次「殲-16」進入我方防空識別區西南空域。

據了解，「彩虹4無人機」具有「察打一體」功能，續航力分為14小時（彩虹4B）和30小時（彩虹4A）兩種，可掛載飛彈和炸彈等，並搭載北斗衛星定位系統。

目前彩虹-4航程能夠達到3500公里，續航時間長達40小時，可以輕鬆執行長時間遠距離偵察任務。在特殊情況下，還可以搭載更先進的綜合孔徑雷達，具備非常強大的綜合偵察監視能力。

在執行對地攻擊任務時，彩虹-4無人機可以攜帶345公斤重的武器彈藥，機翼下有4個掛點，執行對地攻擊任務時可掛載4枚飛彈。目前還正在對其進行加裝複合掛架的試驗，可掛載更多的小型飛彈，具備更強大的多目標打擊能力。