大陸《環球時報》12日報導，被中國大陸網友謔稱「御用攝影師」的日本自衛隊艦機，近日再次密集跟蹤拍攝中共海軍艦艇連續穿航日本周邊海峽、形成「繞日」之勢。大陸軍事專家表示：「中國海軍編隊的常態化遠海訓練合理合法，沒什麼可大驚小怪的。」

日本防衛省統合幕僚監部11日發布消息稱，當日海上自衛隊在位於日本南部的須美壽島以東約90公里的海域發現由一艘055型萬噸大驅、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦以及一艘補給艦組成的中方海軍艦艇編隊。隨後，該編隊穿航須美壽島與鳥島之間的海域並向西前進。日方還表示，該編隊在4月30日從東海穿越對馬海峽進入日本海，隨後在5月6日從日本海穿航宗古海峽進入西太平洋。日本防衛省發布的路線顯示，中方艦艇正在日本周邊海域形成順時針繞行之勢。與以往日方發布相關資訊類似，本次「御用攝影師」依舊拍攝了中國大陸海軍艦艇的照片，聲稱對中方艦艇進行警戒監視。

《環時》報導，大陸軍事專家宋忠平稱，這次055型萬噸大驅編隊穿越日本周邊的幾個海峽沒什麼可大驚小怪的。中方海軍艦艇到西太進行遠海訓練和巡航已實現了常態化，而對馬海峽、宗古海峽、津輕海峽、大隅海峽等都是國際水道，中方艦艇的穿航完全合理合法。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部11日發布消息稱，中方海軍的飛彈驅逐艦等4艘艦船通過了伊豆諸島附近。這4艘船4月底以後從東海向日本海北上，從鄂霍次克海向太平洋移動，以環繞日本列島的線路航行。

日本防衛省稱，這4艘船11日凌晨0點前後在伊豆諸島的須美壽島以東約90公里處向西南前進，之後在該島與鳥島之間海域向西前進。海上自衛隊護衛艦進行了監視。中方艦艇方面，1艘情報蒐集艦也被發現4月底以後以環繞日本列島的線路航行。