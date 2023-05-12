今年4月，台北市中山區林森北路附近發生4件連續縱火案，包括民生東路一段某大樓地下室垃圾遭點火燃燒，另林森北路四面佛廟前花架及鄰近2處騎樓雜物亦遭人為點火燃燒，引發民眾人心惶惶，警方獲報1小時內逮捕住在附近的30歲黃姓男子到案，查出黃男涉嫌持打火機燒雜物縱火，台北地檢署偵查終結，依放火罪起訴黃男。

今年4月 14日，中山分局接獲民眾報案，指疑似發生連續縱火案，經警消人員調查，民生東路一段某大樓地下室垃圾遭點火燃燒，另林森北路四面佛廟前花架上布料以及鄰近2處騎樓的衣物、模特兒道具等雜物亦遭人為點火燃燒情事，所幸火勢皆立即撲滅，未造成人員傷亡。

警方調閱監視器追查，發現4處火警皆為黃男持打火機點火，1小時內迅速將黃男查緝到案，黃男供稱他「喝醉了」，警方發現滿身酒味的黃男精神狀況不佳，經請精神專科醫師鑑定，判定黃男應強制送醫，另縱火行為則依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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