2022年在美國犯下南加州爾灣台灣基督長老教會1死5傷槍擊案的周文偉，因涉數十起聯邦仇恨犯罪而被起訴。調查人員表示，他的犯罪動機是對台灣的政治仇恨。

美聯社報導，美國司法部今天公布起訴書，以98項罪名起訴住在拉斯維加斯（Las Vegas）的周文偉，包括使用武器和爆裂物、強行妨礙宗教自由活動等。

記者傳簡訊要求周文偉在州法院另一案的委任律師置評，尚未獲回覆。

當局表示，69歲的周文偉2022年5月15日在南加州爾灣台灣基督長老教會活動上持槍攻擊年長教友，行凶前還封鎖了逃生門。

調查人員說，周文偉有2支手槍，數袋彈藥和4個瓶裝汽油彈，犯案動機是出於對台灣的仇恨。

美國司法部在聲明中表示，周文偉被起訴的罪名中，有45項是以武力妨礙自由行使宗教信仰，「導致1人死亡、殺害其他44人未遂，並涉及使用槍枝、使用爆裂物和縱火未遂」。

加州橘郡（Orange County）檢方去年以謀殺和謀殺未遂等罪名起訴周文偉，但他不認罪。網路紀錄顯示，周文偉目前羈押在橘郡不得交保，預定7月14日出庭。

當局表示，周文偉先前與教會並無任何關聯，他在發動攻擊前與教友們相處了1小時，顯然是為了取得信任，之後關門發動攻擊。

周文偉當時開槍打死試圖阻止他行凶的52歲醫生鄭達志，牧師張宣信也向周文偉扔了1把椅子，其他數人隨後上前制伏周文偉，以延長線綁住他，直到警方趕抵現場。5名傷者年齡從66歲到92歲不等。

周文偉若被定罪，最重可能被判處死刑或終身監禁不得假釋。