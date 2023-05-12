大陸一對年輕情侶交往多年，近日論及婚嫁，當初雙方家庭說好，聘金要各拿50萬人民幣（台幣221萬）出來買房，怎料男方家卻因為資金周轉不過來，而無法拿出全額，導致雙方鬧翻，女方最後竟傳訊息說「不嫁了！」並直接處理掉兩人的愛的結晶，衝動行為引起網友討論。

一名網友在《網易》上分享，一對情侶從大學就開始交往，畢業後兩人一起搬到南京工作，近日論及婚嫁，當初兩家人約定好聘金要各拿出50萬人民幣（台幣221萬）出來，幫孩子們買房子，但是男方家卻因為近日資金周轉不靈，而無法一次給出全部的錢，只能先給35萬。

原PO表示，雖然男方家承諾一定會補齊剩下的錢，但是女方家卻對此很不滿，女方也認為男友不講信用，導致兩人的婚姻大事陷入僵局。男方嘗試要與女友溝通解釋，但是女方根本不接電話，甚至在隔了幾天以後傳訊息說「我把孩子打掉了，不結了！」

而女方衝動的舉動傷透了男方的心，男子選擇放棄掙扎，不再繼續挽留。沒想到最慘的是，沒隔多久就傳出女方已經勾搭上了一個新的對象，讓男方徹底傻眼。

不少網友見狀也傻眼，「雖然墮胎是個人自由，但是女方的行為是不是有點太不尊重生命了」、「總歸來說雙方都有不對的地方，但是女生的做法有點太偏激了」、「到底把小生命當什麼了？」