假摔在體壇始終是一個備受爭議的話題，影響的是球賽的公平及觀賞性，勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期接受採訪，直指湖人喜歡利用假摔博取哨聲，引起湖人主帥漢姆（Darvin Ham）及詹姆斯（LeBron James）不滿，雙雙表示球隊從來不會靠著假摔得利，不過有推特網友挖出詹姆斯曾因假摔遭到聯盟罰款的糗事，重重打臉了這位湖人巨星。

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科爾在G4賽後表示，「湖人是一支很多小動作的球隊，他們知道如何得到哨音，我覺得他們透過一些假摔的動作獲得回報。」漢姆則予以回擊，「我們不教假摔，我們教球員攻擊籃框、突破禁區，並不會教球員往人的頭打。」詹姆斯也附和道，「事實上，在我20年職業生涯所效力的球隊中，從來沒有過假摔的意圖。」

很快有網友在推特貼出一系列詹姆斯生涯的假摔合輯，甚至挖出2013年詹皇效力熱火，在東區決賽碰上溜馬時，曾因為假摔而被連盟罰了5000美元的糗歷史，更成為熱火隊史首位在季後賽因假摔而被罰錢的球員，相當不給詹姆斯面子。

2012-13年賽季，是聯盟實施假摔罰則的首個球季，詹姆斯當時談論假摔時表示，「這些年來很多人都習慣這麼做，這甚至不是一件壞事，球員只是想獲得優勢，來幫助球隊取勝，那麼就這樣吧。」針對假摔罰則，詹姆斯也樂見其成，「對很多人來說，在適應方面不是太大問題，我沒有太多去關注它，但我想這是好事。」