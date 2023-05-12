緯創董事會通過112年度第一季財務報表。緯創第一季合併營收為新台幣2120億元，營業淨利為47.23億元，稅前淨利為26.27億元，稅後淨利為1.74億元，每股盈餘為新台幣0.06元。除財務報告外，緯創董事會同時通過以下增資案： 為改善財務結構，擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.美金4500萬元。為健全財務結構，擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Philippines) Corporation美金1500萬元。

法人指出，首季緯創的毛利率和營益率分別為7.01%及2.23%，均優於去年同期，但是業外損失高達20.96億元，造成稅後淨利下滑。緯創在產品組合調整和增加GPU訂單下，毛利率持續改善，因此，雖然首季的EPS只有0.06元，外資還是調高目標價到56.6元。

緯創首季的營業支出比達4.8%，略高於法人估值，而業外損失，包括匯兌和持有立訊的評價損失。

在產品面，公司認為NB銷售已經在首季達到谷底，第二季可望呈現季增。值得一提，緯創在DELL商用筆電的市占略有提升，且在GPU業務量也有捷報，催化背後力量為Nvidia。緯創今年在伺服器拿下的大單，包括Nvidia新一代的 GPU H100相關專案，以及AMD的MI300伺服器組裝。