●谷歌在AI技術上大舉反攻，激勵母公司Alphabet周三股價大漲4.31%，收在116.57美元，創下去年8月來新高。引進OpenAI聊天機器人ChatGPT的微軟收跌0.7%，成為標普500指數和那斯達克指數最大的壓力之一。在周三舉辦的2023年Google I/O開發者大會上，谷歌展示新版、導入更多人工智慧（AI）功能的搜尋產品，盼藉此消除谷歌將被微軟Bing趕超的疑慮。谷歌此舉形同昭告天下該公司將在AI競賽中守住領先位置，而分析師似乎很買單。摩根士丹利出具報告指出，我們對Alphabet仍然看漲。谷歌擁有龐大的用戶數據，而這些數據有助於該公司擊敗其他競爭對手，在AI輔助領域取得領先地位。

●PacWest Bancorp周四股價崩跌22.70%，收在4.70美元。根據周四提交的監管文件，該地區銀行的存款再度出現流失的現象。在最近連續倒了3家地區銀行後，這個消息重新點燃了對這些中小型銀行體質的擔憂。其他地區銀行股同步下跌，KBW地區銀行股指數收跌2.4%。PacWest公布5月第一周存款減少9.5%或15億美元，並表示大部分存款流失，是在媒體報導該銀行考慮出售等策略選項後發生，但公司有足夠流動性應付這些提款，目前仍擁有150億美元的可支配流動資金，而未投保存款約為52億美元。不過，該銀行也表示已經向聯準會提交更多抵押品以提高流動性。

●迪士尼（Walt Disney Co）跌8.7%，收在92.31美元。該娛樂媒體巨頭上季獲利表現符合市場預期，且串流事業虧損較上季減少4億美元，但Disney+串流平台的訂閱會員數卻也大減400萬個，降至1.578億個，少於市場預估的1.6317億個。

●特斯拉收漲2.1%，馬斯克在推特上宣布已經為推特找到了新執行長，雖然沒有公布姓名，但表示「她」大約6周後就會上任。馬斯克表示，之後自己將轉任推特的執行董事長兼技術長，負責監督產品、軟體和系統操作。在電動車產業競爭不斷加劇之際，馬斯克此舉緩解了投資人對於他可能分身乏術、無法專心經營特斯拉的擔憂，激勵特斯拉股價尾盤急拉。