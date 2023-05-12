今天（5／12、農曆3月23日）是媽祖生日，民眾可以在這天拜媽祖，祈求平安、事業步步高升、消災解厄。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，媽祖的故事與聖蹟流傳於民間，受廣大信眾膜拜信仰，舉凡護嬰、救災解厄、保家佑民等神能，是台灣人重要精神託付；其中最令人稱奇的就是，二戰美軍襲台期間，接炸彈的神蹟。媽祖神威顯赫，因此每年3月瘋媽祖，成千上萬的信眾隨駕媽祖遶境盛事。

高宏寓表示，媽祖駕前護衛神有千里眼（水精將軍）、順風耳（金精將軍），生日這天可前往祈求祝福，擲筊定乾坤，為事業張燈結綵增添吉兆，其中可把握最佳祭拜時機：卯時5：10～6：30、午時11：10～12：30、未時13：10～14：30、酉時17：10～18：30及戊時19：10～20：30。

至於祭拜供品，高宏寓表示，鮮花、素果、壽麵、壽桃、紅龜粿、發糕、湯圓、清茶、全新化妝品、保養品、香水、口紅、馬卡龍、蛋糕都是不錯的選擇；當日亦可吃素、點燈、誦經、布施功德、捐瓦蓋廟。

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