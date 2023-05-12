侵烏戰爭導致俄羅斯遭到各國孤立，但仍有少數國家不願表態譴責，南非是其中之一。然而這個看似中立的立場遭到美國拆穿，美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）昨（11）日在一場媒體簡報會中指出，有跡象顯示去年12月，一艘俄羅斯貨輪曾在開普敦附近的海軍基地祕密停靠3天。對此，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，正在進行調查。

南非在今年2月與俄羅斯、中國進行超過10天的聯合海軍演習。

綜合外媒報導，美國大使布里吉特所提到的俄羅斯貨輪Lady R，去年12月6日至8日停靠在西蒙鎮海軍基地（Naval Base Simon's Town），「我們確信有武器被裝載到船上，我以生命擔保消息的正確性，」布里吉特表示，並呼籲南非政府盡快採取「不結盟」（non-alignment）政策。

面對美國指控南非暗中提供武器給俄羅斯，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，正在進行調查。（圖／路透）

南非的主要反對黨「民主聯盟」（Democratic Alliance）也發出聲明，譴責政府「支持一個戰爭分子和暴君」，踐踏了南非的價值和利益，將會招致嚴重後果。

南非與俄羅斯的友好關係可追溯到幾十年前，當時俄國支持「非洲民族議會」對抗種族隔離制度。自從俄烏戰爭爆發後，南非政府減少與俄國貿易往來，惟今年2月與俄羅斯、中國進行聯合軍演，以及上個月允許俄國軍用運輸機深夜降落南非空軍基地，都引發外界質疑南非的立場。