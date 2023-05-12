星宇航空班機JX800日前遇上強風延誤，連帶其他航班受到影響，導致百名旅客只能在成田機場過夜，雖然董事長張國煒親赴日本致歉，不過許多旅客還是不買單，讓前記者王瑞玲怒斥：「國人的旅遊水準真他X的有夠低級」，不過此篇PO文卻慘遭酸民砲轟，讓她忍不住反擊：「讓我非常不爽的就是『態度』，態度就跟你的『水準』有關」。

王瑞玲表示事件爆發後，董事長張國煒除了承諾退費、送鳳梨酥當伴手禮，也把乘客安全送回台灣，不過日前發文談及此事，卻被砲轟護航星宇航空，讓她反擊：「只有智商太低的人才會說出『護航』的字眼」，接著強調：「飛機不給飛，就大小聲！這就是台灣人，對待為乘客服務的台灣飛機和空服人員的態度」，直指就是有這種花錢就是老大的「劣根性」。

王瑞玲遭轟護航星宇航空，讓她提出諸多證據打臉酸民 。（圖／王瑞玲醫藥美食記者臉書）

對於許多人留言：「302位乘客沒食物吃很可憐」，王瑞玲表示若旅客有所需求，就該按服務鈴告知空服員，而非大聲咆哮表達不滿，接著指出大部份乘客過海關後，會在免稅店購買伴手禮，倘若沒食物就拆開來吃；此外，有些乘客會在登機前用餐，絕不會「空腹上飛機」，加上機場設有自動販賣機，藉此打臉酸民：「會餓死人嗎」。

此外，有人以罹患「幽閉恐懼症」為由，砲轟航空公司處理不當，王瑞玲立即打臉：「這些人連電梯都不敢搭了，還會去搭飛機？！酸民們真的夠智障要當酸民」，接著不忘嘲諷：「麻煩你們去當個有水準的酸民，而不是智商低到谷底、是非不分、想刷存在感的酸民」。