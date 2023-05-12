5年前擔任雲林縣北港鎮鎮長的蕭永義，為了償還競選期間的債務及紅白帖開銷，竟收賄750萬元「賣」6個清潔隊隊員職缺，去年最高法院依不違背職務收賄罪將他判刑10年2月，褫奪公權8年，沒收不法所得定讞，他入獄服刑後聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

2018年12月25日起擔任北港鎮長的蕭永義，為償還競選期間所積欠的債務，及應付平日紅白帖支出，他在2019年到2020年間，透過友人買賣北港鎮「正式清潔隊員」職缺，分別收取120至150萬元不等的賄款共750萬。

蕭男收賄後，利用鎮長核定正式清潔隊員的職權，在甄選評分後，核定讓陳男等6人成為北港鎮公所正式清潔隊員。

去年最高法院駁回上訴，考量蕭永義審理中坦承犯行，及為籌措款項填補選舉積欠債務的犯罪動機，對於核定清潔隊員任用的職務上行為居於主導地位等犯罪情況，判刑10年2月，沒收不法所得750萬元。

蕭永義聲請法規範及裁判憲法審查，他說不違背職務收賄罪的規定刑度過重，不符刑罰體系之均衡原則，應受違憲宣告；確定終局判決牴觸憲法之人身自由及訴訟權。

憲法法庭審查庭認為，蕭只是爭執法院認事用法及刑事立法政策之當否，既未敘明有何牴觸憲法之處，亦未具體指摘確定終局判決就法規範之解釋及適用，於客觀上究有何侵害基本權利或悖離憲法價值之處，裁定不受理。